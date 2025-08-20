«Реал» готов предложить за Конате € 25 млн, «Ливерпуль» хочет 50

Дата публикации: 20-08-2025 12:42

В футбольных кругах продолжают обсуждать потенциальный переезд Ибраима Конате из Англии в Испанию в заключительный период летнего трансферного окна.



Согласно данным «AS», «Реал» готов выложить за защитника не более 25 млн евро, объясняя это относительно небольшим сроком действия его контракта с «Ливерпулем». При этом «мерсисайдцы» хотят выручить за своего игрока около 50 миллионов.



Текущее соглашение Конате с командой Арне Слота рассчитано до конца сезона 2025/2026. Таким образом, есть риск потерять Ибраима бесплатно. Руководство «красных» допускает, что мадридцы могут активизироваться на «флажке» трансферного окна и попытаться провернуть сделку на выгодных для себя условиях.



Конате выступает за «Ливерпуль» с лета 2021 года. За время пребывания на Туманном Альбионе он поучаствовал в 134 поединках в различных турнирах. В них француз забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.



Аналитики авторитетного портала Transfermarkt.de оценивают 26-летнего футболиста в € 60 млн.