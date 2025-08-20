13:33 ()
«Динамо» возвращает Антона Миранчука на родину

Дата публикации: 20-08-2025 12:42

Как стало известно «Чемпионату», Антон Миранчук, выступающий за швейцарский «Сьон», в скором времени станет игроком столичного «Динамо».

Базовая стоимость сделки составит около 2 миллионов евро. Также известно, что в контракт будут включены бонусы, которые могут увеличить итоговую сумму трансфера.

Трудовое соглашение атакующего хавбека с «бело-голубыми» будет действовать до лета 2027 года. Прохождение медицинского осмотра запланировано на ближайшее время в Москве.

Напомним, россиянин примкнул к команде из Швейцарии прошлой осенью в качестве свободного агента. До этого он защищал цвета «Локомотива». В 25 матчах за «Сьона» Алексей дважды отметился голом и сделал три результативных паса.

С 2017 года Миранчук вызывается в сборную России, где на его счету 31 появление на поле (7 голов).

