«Динамо» возвращает Антона Миранчука на родину

Дата публикации: 20-08-2025 12:42

Как стало известно «Чемпионату», Антон Миранчук, выступающий за швейцарский «Сьон», в скором времени станет игроком столичного «Динамо».



Базовая стоимость сделки составит около 2 миллионов евро. Также известно, что в контракт будут включены бонусы, которые могут увеличить итоговую сумму трансфера.



Трудовое соглашение атакующего хавбека с «бело-голубыми» будет действовать до лета 2027 года. Прохождение медицинского осмотра запланировано на ближайшее время в Москве.



Напомним, россиянин примкнул к команде из Швейцарии прошлой осенью в качестве свободного агента. До этого он защищал цвета «Локомотива». В 25 матчах за «Сьона» Алексей дважды отметился голом и сделал три результативных паса.



С 2017 года Миранчук вызывается в сборную России, где на его счету 31 появление на поле (7 голов).