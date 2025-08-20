«Наполи» приобрел у «Жироны» левого защитника

Дата публикации: 20-08-2025 12:42

«Наполи» официально объявил о подписании испанского защитника Мигеля Гутьерреса, ранее выступавшего за «Жирону». Детали соглашения не раскрываются, но, согласно данным «Трансфермаркт», футболист будет защищать цвета итальянского клуба до лета 2030 года.



Гутьеррес начинал свою карьеру в системе «Реала». В юношеской команде он проявил себя как ключевой исполнитель, чей решающий гол в финале Юношеской лиги УЕФА помог одержать победу над «Бенфикой» в 2020 году. В 2021-м состоялся его дебют за главную команду «галактикос» в Ла Лиге.



В летнее трансферное окно 2022 года Гутьеррес стал игроком «Жироны», где быстро закрепился в стартовом составе. В течение трех сезонов левый фулбек наиграл 112 матчей с 6 забитыми мячами и 19 голевыми передачами, став важным звеном в оборонительных и атакующих действиях команды.



Помимо клубных успехов, Мигель добился высоких результатов на международном уровне. В составе сборной Испании он стал обладателем золотой олимпийской медали, завоеванной на Играх 2024 года.