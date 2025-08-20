«ПСЖ» и «Атлетико» борются за нападающего из чемпионата Испании

Дата публикации: 20-08-2025 12:42

За право заполучить вингера Такефусу Кубо из «Реал Сосьедада» развернулась борьба между несколькими европейскими командами.



Так, журналист Пабло Оливейра пишет, что в числе претендентов на 24-летнего японца значатся «Пари Сен-Жермен», мадридский «Атлетико» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур».



Все они обладают серьезными намерениями и могут убедить Кубо сменить обстановку. Амбициозные проекты, которые предлагают клубы, способны оказать решающее влияние на выбор игрока.



«Сосьедад» купил Такефусу у мадридского «Реала» в 2022 году. Сумма сделки – 6 500 000 евро. По ходу сезона-24/25 японский футболист был задействован в 52 поединках, набрав 11 очков по системе «гол+пас» (7+4).



Фланговый нападающий связан контрактными обязательствами с «бело-голубыми» до 30.06.2029. Эксперты «Transfermarkt» оценивают Кубо в 30 млн евро.