Сербский форвард Никола Крстович перешел в "Аталанту"

Дата публикации: 21-08-2025 00:19

Сербский нападающий Никола Крстович официально продолжит карьеру в Италии, сменив «Лечче» на более амбициозную «Аталанту». Руководство бергамасков договорилось о трансфере 24-летнего форварда, сумма сделки составила 25 миллионов евро без учёта возможных бонусов. В новой команде балканский футболист выбрал для себя 90-й игровой номер, под которым он будет выходить на поле в предстоящем сезоне.

Переезд в Бергамо стал логичным шагом в развитии карьеры сербского форварда, который сумел проявить себя в составе «Лечче». В прошлом сезоне Серии А Крстович провёл 37 матчей и отметился 11 забитыми мячами, став одним из главных бомбардиров клуба и фактически лидером атаки команды. Его стабильность, умение грамотно открываться и использовать даже полумоменты привлекли внимание скаутов «Аталанты», которая славится умением развивать игроков и выводить их на новый уровень.

Для клуба из Бергамо это приобретение выглядит стратегическим: «Аталанта» укрепляет линию нападения перед участием в еврокубках и борьбой за высокие позиции в Серии А. Крстович, обладающий силовой манерой игры, отличным ударом и бойцовским характером, должен добавить глубины атакующему потенциалу команды Джан Пьеро Гасперини.

Для самого футболиста переход в «Аталанту» — шанс проявить себя на более высоком уровне и закрепиться среди ведущих форвардов итальянского чемпионата. В Бергамо на него возлагают большие надежды, рассчитывая, что серб продолжит прогрессировать и поможет клубу добиться новых успехов как в национальном первенстве, так и на международной арене.