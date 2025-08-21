"Маккаби" (Тель-Авив) - "Динамо" (Киев). Прогноз на матч Лиги Европы 21 августа

Дата публикации: 21-08-2025 00:21

На последнем шаге перед групповым этапом Лиги Европы судьба свела две команды, которые вынуждены проводить свои матчи не на домашних аренах. Встреча «Динамо» и «Маккаби» пройдёт в сербской Бачке-Тополе — нейтральный город примет первый поединок двух клубов, уже обеспечивших себе еврокубковую осень, ведь проигравший продолжит выступления в Лиге конференций. Однако для обеих сторон престижнее и выгоднее оказаться именно в Лиге Европы, где соперники заметно сильнее и интереснее.

Киевляне отправились в этот турнир после неудачи в квалификации Лиги чемпионов. «Динамо» неожиданно уступило кипрскому «Пафосу» дважды — сначала со счётом 0:2, а затем 0:1. Но сейчас эти результаты уже не выглядят сенсацией: ведь «Пафос» буквально несколько дней назад сенсационно обыграл в гостях белградскую «Црвену Звезду», показав, что речь идёт о действительно крепком коллективе, способном удивлять фаворитов.

Интересно, что именно «Маккаби» мог оказаться соперником «Динамо» в предыдущем раунде Лиги чемпионов, если бы сам не уступил всё тому же «Пафосу». Израильский чемпион в итоге вылетел в Лигу Европы, где сумел обыграть мальтийский «Хамрун». Сравнивать эти матчи с результатами украинцев, пожалуй, не совсем корректно — уровень мальтийского клуба заметно ниже, чем у киевлян или киприотов, так что истинной силы «Маккаби» они не показывают.

Таким образом, обе команды подходят к противостоянию в схожем положении: ни у одной из них нет возможности играть при родных трибунах, а их недавние результаты против «Пафоса» указывают на примерный баланс сил. Это обещает напряжённый и осторожный первый поединок, где цена ошибки будет крайне высокой. Обе стороны понимают: пропустить первыми — значит сильно осложнить задачу накануне ответного матча.

Характер игры можно предугадать, исходя из последних результатов соперников. «Динамо» в двух встречах с киприотами не сумело ни разу поразить ворота, сыграв фактически «на ноль» в атаке. «Маккаби» выглядел чуть живее, но и его показатели против «Пафоса» не впечатляют — 1:1 и 0:1. Эти цифры наглядно свидетельствуют о том, что обе команды сейчас не блистают результативностью и предпочитают действовать с оглядкой на оборону.

В связи с этим логично ожидать осторожного футбола в Бачке-Тополе, где команды будут больше думать о сохранении собственных ворот, чем о риске в атаке. Вероятно, всё сведётся к борьбе в центре поля, минимуму голевых моментов и напряжённой игре до первого забитого мяча.

Прогноз: оптимальной ставкой здесь видится тотал меньше 2,5 — коэффициент держится на уровне 1.90–1.98, что вполне справедливо для подобного сценария. Также стоит присмотреться к ничейному исходу: коэффициент около 3.50–3.55 делает эту опцию привлекательной, учитывая равенство сил и осторожность команд. Вполне вероятно, что судьба противостояния решится только в ответном матче, а первая встреча закончится мирным исходом с минимальной результативностью.