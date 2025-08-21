«Марсель» готов продать Рабьо за € 15 млн, интерес проявляют клубы Серии А

Дата публикации: 21-08-2025 10:44

Полузащитник Адриен Рабьо близок к уходу из «Марселя», чьи цвета он защищает с осени 2024 года.



По данным «RMC», «провансальцы» готовы расстаться с игроком и надеются получить за него порядка 15 миллионов евро. В числе возможных покупателей фигурируют два ведущих итальянских клуба – «Ювентус» и «Милан».



Решение о продаже 30-летнего футболиста было принято после инцидента между Рабьо и его партнером по команде Джонатаном Роу. Конфликт вспыхнул по итогам матча первого тура чемпионата Франции, в котором команда Роберто Де Дзерби уступила «Ренну» (0:1). В результате руководство команды отправило обоих в трансферный список.



В прошлом сезоне хавбек сумел отличиться 10 голами и 6 ассистами в 31 встрече. Его контракт с «Марселем» рассчитан до лета 2026 года.



По версии «Transfermarkt», рыночная стоимость Рабьо составляет 25 000 000 евро.