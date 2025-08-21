«Челси» может отпустить Джексона в аренду за 11,5 млн евро с обязательством выкупа

Дата публикации: 21-08-2025 10:44

«Челси» проинформировал клубы, проявляющие интерес к Николасу Джексону, о том, что у них есть шанс заключить арендное соглашение с дальнейшим обязательным выкупом нападающего. Данная информация была опубликована журналистом «GiveMeSport» Беном Джейкобсом.



По словам источника, сумма арендной платы составит 10 млн фунтов (порядка € 11,5 млн).



Наибольшую заинтересованность в трансфере Бена проявляют «Астон Вилла», а также «Ньюкасл Юнайтед» и «Милан». При этом подчеркивается, что интерес к центрфорварду может возрасти, если «аристократы» пойдут на уступки в своих финансовых запросах. На данный момент лондонцы оценивают футболиста сборной Сенегала в £ 80 млн (почти 93 млн евро).



Джексон оказался в «Челси» летом 2023 года. В составе клуба АПЛ Николас сыграл 81 матч, набрав 42 очка по системе «гол+пас» (30+12).