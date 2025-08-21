«Манчестер Сити» начал переговоры с «ПСЖ» о переходе Доннаруммы

Дата публикации: 21-08-2025 10:44

Представители «Манчестер Сити» вступили в переговоры с «ПСЖ» по игроку сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме, передает «Football Italia».



«Горожане» готовы заплатить за трансфер голкипера сумму в размере 25 млн евро. Ранее сообщалось, что «красно-синие» рассчитывают заработать на продаже своего подопечного не менее 45 миллионов.



Стороны могут прийти к компромиссному решению, принимая во внимание тот факт, что, отпустив Доннарумму, французская команда значительно сократит расходы на зарплатную ведомость, а также избежит риска его ухода в качестве свободного агента.



Напомним, 12 августа звездный итальянец прокомментировал слухи о своем возможном уходе из «Пари Сен-Жермен». Обратившись к болельщикам, 26-летний футболист подчеркнул, что собирается покинуть Париж до конца летнего трансферного окна.



Действующий трудовой договор между вратарем и парижанами в силе до конца этого сезона.