Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба

Дата публикации: 25-08-2025 12:29

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил уникальное достижение, став первым футболистом в истории, которому удалось забить по 100 мячей за четыре разных клуба. Юбилейный гол он оформил в матче за Суперкубок Саудовской Аравии против «Аль-Ахли».

Игра получилась напряженной и завершилась вничью 2:2 в основное время. На 41-й минуте Роналду уверенно реализовал пенальти, открыв счет и записав на свой счет сотый мяч в составе саудовского клуба. Однако в серии 11-метровых удачливее оказались футболисты «Аль-Ахли», победившие со счетом 5:3 и завоевавшие трофей.

Таким образом, в активе 40-летнего форварда теперь числится: 450 голов за мадридский «Реал», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 101 — за «Ювентус» и ровно 100 — за «Аль-Наср». Это достижение закрепило статус Криштиану как одного из главных бомбардиров в истории футбола, которому удается сохранять высокую результативность в любом чемпионате.

Финал Суперкубка Саудовской Аравии также стал встречей звезд мирового уровня. В составе «Аль-Насра» вместе с Роналду играли Жуан Феликс и Кингсли Коман, а «Аль-Ахли» выставил не менее мощный состав во главе с голкипером Эдуаром Менди, а также атакующими лидерами Риядом Махрезом и Тони.

Несмотря на поражение, для Роналду эта встреча войдет в историю как момент, когда он достиг невероятного рекорда, подчеркивающего его уникальное долголетие и стабильность на высочайшем уровне.