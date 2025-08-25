15-летний Макс Доуман дебютировал за "Арсенал"

Дата публикации: 25-08-2025 12:31

В поединке 2-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» без особых проблем разобрался с «Лидсом», отправив в его ворота пять безответных мячей — 5:0. Но главным событием встречи стало вовсе не количество голов, а исторический дебют одного из юных талантов «канониров».

На 64-й минуте Микель Артета выпустил на поле атакующего полузащитника Макса Доумана, которому всего 15 лет. Футболист появился на свет 31 декабря 2009 года, и его выход на замену сделал матч по-настоящему памятным.

По данным Opta, лишь три игрока в истории Премьер-лиги выходили на поле до того, как им исполнилось 16 лет. Первым был воспитанник «Арсенала» Итан Нванери, который дебютировал в сентябре 2022 года в возрасте 15 лет и 181 дня. Вторым стал именно Макс Доуман — его первый матч за основу «Арсенала» пришёлся на 15 лет и 235 дней. Замыкает список представитель «Лестера» Джереми Монга, который сыграл в апреле 2025 года, выйдя на поле в 15 лет и 271 день.

Таким образом, «Арсенал» продолжает укреплять репутацию клуба, доверяющего молодым футболистам и смело открывающего им дорогу на самый высокий уровень. А имя Макса Доумана уже вписано в историю английского футбола — пусть даже пока только как одного из самых юных дебютантов АПЛ.