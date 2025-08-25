"Атлетик" - "Райо Вальекано". Прогноз на матч чемпионата Испании 25 августа

Дата публикации: 25-08-2025 12:35

Во 2-м туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» на своём поле примет «Атлетик» из Бильбао. Этот поединок вынесен на понедельник именно из-за участия мадридцев в еврокубках — команда Иньиго Переса параллельно борется за выход в основной раунд Лиги конференций. Но и в Примере расслабляться нельзя: старт сезона получился удачным — «Райо» на выезде обыграл «Жирону» (3:1), показав агрессивный и зрелищный футбол.

Испанские СМИ уверены, что наставник хозяев снова прибегнет к частичной ротации. На поле с первых минут ожидается трио атакующих лидеров — Альваро Гарсия, Иси Паласон и Хорхе де Фрутос. В защите должны появиться румынский универсал Андреа Рациу и левый фулбек Чаваррия. Таким образом, несмотря на загруженность календаря, «Райо» выставит близкий к основному состав: задача минимум — закрепить успех первой победы в чемпионате и не растерять очки в домашней игре.

Соперник тоже начал сезон бодро. «Атлетик» в тяжёлом матче против «Севильи» вырвал победу 3:2. Главным героем стал Нико Уильямс: гол плюс результативная передача и очередное подтверждение, что удержание молодого таланта летом — ключевой успех басков на трансферном рынке. Однако кадровые проблемы у команды Эрнесто Вальверде значительные. Из-за дисквалификации, связанной с делом о допинге, недоступен центральный защитник Йерай Альварес. Травмирован лидер середины поля Ойан Сансет, а ещё один хавбек — Унаи Гомес — с высокой вероятностью также пропустит встречу. Это серьёзные потери в зоне, где обычно строится игра «Атлетика».

История очных встреч явно склоняется в пользу гостей. «Райо» не побеждает басков с 2021 года: за это время «Атлетик» одержал 6 побед и лишь однажды сыграл вничью. Причём в прошлом сезоне билбаинцы дважды были сильнее — 3:1 на «Сан-Мамесе» и 2:1 в Мадриде. Характерно, что обе команды в этих матчах забивали, и это закономерно: футбол Иньиго Переса строится на высоком прессинге, активной игре в атаке и риске, из-за чего у соперников всегда появляются моменты.

Ставить стоит на то, что и нынешняя встреча получится результативной. Вариант «обе забьют» идёт за коэффициент около 2,00–2,05 и выглядит весьма перспективно. Ещё одна логичная линия — тотал больше 2,5 мяча (2,10–2,15). У «Райо» есть скорость и креатив на флангах, у «Атлетика» — Нико и Иньяки Уильямсы, которые в любой момент могут разорвать оборону.

Если говорить о базовом исходе, то фаворитом всё же остаются гости: победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 1,65–1,70. Баски традиционно уверенно играют против «Райо», а у мадридцев в ближайшие недели главная цель — выход в групповой этап Лиги конференций. То есть возможна некоторая экономия сил на внутреннюю арену.

Прогноз: «Атлетик» воспользуется опытом и традиционно неудобным для «Райо» стилем. Однако хозяева наверняка найдут свои моменты. Наиболее надёжные ставки — «обе забьют» и «тотал больше 2,5», а также победа гостей. Вероятный счёт — 1:2 или 1:3 в пользу басков.