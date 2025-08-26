04:54 ()
Родриго решил покинуть «Реал» и дал задачу агентам искать новый клуб

Дата публикации: 26-08-2025 21:59

Издание «The Athletic» со ссылкой на инсайдерские источники рапортует о возможном уходе Родриго Гоэса из «Реала» в текущую трансферную кампанию.

Утверждается, что крайний нападающий намерен сменить клубную прописку, несмотря на заинтересованность испанского гранда в сохранении игрока. Бразилец поручил своей команде менеджеров активизировать поиск вариантов для продолжения карьеры.

Еще весной местные СМИ писали о недовольстве 24-летнего футболиста игровым временем и ролью в тактических схемах тренерского штаба. Однако потенциальные покупатели сомневались, что Родриго решится покинуть «Сантьяго Бернабеу».

Бразилец был куплен «Реалом» у «Сантоса» в 2019 году. Сумма трансфера – 45 млн евро. За период карьеры в мадридской команде он наиграл 271 матч (68 голов, 51 результативный пас).

В составе «сливочных» Родриго завоевал 13 трофеев.

