Бонифейс резко высказался после срыва перехода в «Милан»

Дата публикации: 26-08-2025 21:59

Форвард леверкузенского «Байера», Виктор Бонифейс, поделился своими мыслями относительно неудавшегося перехода в «Милан», который сорвался из-за проблем с медицинским обследованием.



«В СМИ мусолят тему о якобы моем легкомысленном подходе к футболу. Смотрите на факты: я защищаю цвета команды уровня «Байера», моим переходом серьезно интересовался «Милан». Интересно, если бы я был действительно серьезен, то где бы я тогда играл – может быть, на другой планете? Все эти разговоры – просто пустая болтовня каких-то клоунов. Если мой подход позволяет добиваться таких высот, не лучше ли дать мне право быть собой?», - высказался Бонифейс в своих социальных сетях.



Напомним, накануне нигерийский футболист не смог пройти медицинскую комиссию, что послужило причиной срыва его перехода в итальянский клуб. Изначально стороны достигли соглашения об аренде нападающего до конца сезона 2025/2026 с опцией последующего выкупа за 24 миллиона евро. При этом сумма аренды составила бы 5 млн евро.



Бонифейс присоединился к «Байеру» в 2023 году. В прошедшей кампании он принял участие в 27 матчах, отметившись 11 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его текущее соглашение с «аспириновыми» действует до середины 2028 года.



Эксперты известного портала «Transfermarkt» оценивают 24-летнего исполнителя в 40 млн евро.