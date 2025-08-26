04:54 ()
Пакета может перейти в «Астон Виллу»

Дата публикации: 26-08-2025 21:59

Полузащитник Лукас Пакета, выступающий за «Вест Хэм Юнайтед», привлек внимание тренерского штаба «Астон Виллы».

Согласно данным «Daily Mail», бирмингемский клуб рассматривает возможность трансфера 27-летнего футболиста. Ранее интерес к бразильцу проявлял «Тоттенхэм Хотспур», но переговоры не продвинулись.

В текущем розыгрыше АПЛ Лукас дважды выходил в стартовом составе «молотобойцев», сумев отметиться голом в игре против «Челси».

Напомним, Пакета находится в «Астон Вилле» с 2022 года, после перехода из «Лиона» за 42,95 млн евро. Соглашение с атакующим хавбеком действует до июня 2027 года, что дает лондонскому клубу сильные позиции на переговорах.

Рыночный ценник на Пакета равняется 28 000 000 евро.

