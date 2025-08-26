04:55 ()
«Манчестер Сити» близок к трансферу Доннаруммы

Дата публикации: 26-08-2025 21:59

«Ман Сити» находится в одном шаге от того, чтобы наконец заполучить вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму. По словам журналиста «Football Italia» Альфредо Педуллы, «горожане» заплатят за звезду сборной Италии 30 миллионов евро.

Переговоры между двумя футбольными клубами находятся на финальной стадии и, как ожидается, могут завершиться в самое ближайшее время. Ранее уже сообщалось, что 1-й номер парижан достиг договоренности об условиях личного контракта с командой Пепа Гвардиолы и выразил согласие на переход.

Изначально боссы действующего чемпиона Франции рассчитывали выручить за своего стража ворот сумму в диапазоне 45-50 миллионов евро. Однако, осознавая, что трудовое соглашение игрока близится к концу, и через год он может сменить прописку бесплатно, в клубе пошли на снижение цены.

Доннарумма стал частью «Пари Сен-Жермен» в 2021 году, перейдя из «Милана» свободным агентом. С тех пор он занес в свой актив 161 матч, в которых пропустил 156 мячей и 56 раз сыграл на «ноль».

