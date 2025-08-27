«Ювентус» хочет обменять Влаховича на Салемакерса

Дата публикации: 27-08-2025 12:03

«Ювентус» готов рассмотреть возможность расставания с сербским нападающим Душаном Влаховичем, если на горизонте появится действительно выгодное предложение.



По данным «Tuttosport», клуб активно изучает варианты для потенциальной сделки. Особое внимание уделяется возможному сотрудничеству с «Миланом», в рамках которого обсуждается обмен с участием бельгийского вингера «россонери» Алексиса Салемакерса. Миланцы не горят желанием отпускать своего игрока. Тем не менее, как уверяет источник, подобный трансфер все же может состояться.



Наставник «Милана» Массимилиано Аллегри, имея опыт работы с Влаховичем, рассматривает сербского центрфорварда как приоритетную цель для усиления атаки. В то же время руководство «красно-чёрных» отдает предпочтение более доступным по цене кандидатам. Основным препятствием для осуществления трансфера являются финансовые аппетиты агента Влаховича.



В прошедшем сезоне Душан сумел отличиться 17 забитыми мячами и 5 ассистами в 44 играх в различных турнирах.



Контрактное соглашение между 25-летним футболистом и «Юве» в силе до июня 2026 года, а рыночная стоимость серба оценивается в 35 миллионов евро.