«Галатасарай» увеличил предложение «Сити» по трансферу Эдерсона

Дата публикации: 27-08-2025 12:03

«Галатасарай» обратился к «Манчестер Сити» с более щедрым предложением по вратарю Эдерсону, повысив сумму компенсации до 15 000 000 евро.

Авторитетный эксперт трансферного рынка Николо Скира сообщает о достижении договоренности между Эдерсоном и стамбульским клубом относительно условий личного контракта, который будет действовать до середины 2028 года. В составе «львов» бразильский игрок будет получать ежегодное вознаграждение в размере 7 млн евро.

Эдерсон защищает цвета английского гранда с 2017 года. Трудовой договор голкипера с «Сити» актуален до конца этого сезона. Эксперты ресурса «Transfermarkt» оценивают 32-летнего футболиста в € 20 млн евро.

Следует напомнить, что период летних трансферных сделок в АПЛ завершается 31 августа.

