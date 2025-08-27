«Атлетико» нацелился на вингера сборной Аргентины

Дата публикации: 27-08-2025 12:03

«Атлетико» (Мадрид) вскоре направит официальный запрос «Ювентусу» по трансферу Николаса Гонсалеса. О потенциальной сделке поведал журналист Николо Скира.



Согласно сведениям инсайдера, вингер сборной Аргентины выражает готовность к смене клуба. Одним из факторов, способствующих этому решению, является недостаток взаимопонимания с наставником «бьянконери» Игором Тудором. Туринский клуб оценивает своего подопечного в 30 миллионов евро и не против его продажи.



В течение прошедшего футбольного сезона Нико принял участие в 38 встречах в различных турнирах, отметившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.



Рыночный ценник на 27-летнего флангового нападающего равняется 24 млн евро (источник – «Transfermarkt»).