«Спартак» продлит Пруцева и отдаст его в аренду в «Локомотив»

Дата публикации: 27-08-2025 12:03

«Локомотив» близок к тому, чтобы провернуть аренду Данила Пруцева из «Спартака». Как стало известно «Чемпионату», клубы уже согласовали все ключевые моменты сделки, которая будет действовать до завершения текущей кампании.

Согласно достигнутым договоренностям, «железнодорожники» полностью возьмут на себя финансовые обязательства по выплате заработной платы полузащитнику на весь период аренды. Отмечается, что опция выкупа 25-летнего игрока у «Спартака» в конце срока аренды не предусмотрена.

По информации «РБ Спорт», перед этим Пруцев продлит контракт с нынешним клубом на 3 года (истекает летом 2026-го).

В сезоне 2025/26 хавбек провел на поле три поединка, не отметившись результативными действиями.

