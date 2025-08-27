15:11 ()
«Челси» пытается дожать сделку по футболисту «Ман Юнайтед»

Дата публикации: 27-08-2025 12:03

Лондонский «Челси» не оставляет попыток усилить состав крайним нападающим «МЮ» Алехандро Гарначо.

Как стало известно журналисту «GiveMeSport» Бену Джейкобсу, клуб со «Стэмфорд Бридж» решительно настроен завершить сделку до закрытия трансферного окна, несмотря на предыдущие неудачи в переговорах.

Существует высокая вероятность того, что стороны смогут прийти к компромиссному решению по данному переходу уже на текущей неделе. Также сообщается, что агент Гарначо остался доволен условиями персонального контракта, который руководство «Челси» предложило его клиенту.

В прошлом сезоне аргентинский футболист был задействован в 58 официальных поединках, где ему удалось поразить ворота соперника 11 раз и записать на свой счет 10 результативных пасов. Его соглашение с «красными дьяволами» действительно до 2028 года.

По версии «Transfermarkt», оценочная стоимость 21-летнего вингера составляет 45 млн евро.

