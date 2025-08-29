«Фенербахче» уволил Жозе Моуринью

Дата публикации: 29-08-2025 11:05

Турецкий гранд «Фенербахче» официально объявил о расставании с Жозе Моуринью, занимавшим пост главного тренера клуба. Информация об этом размещена на официальном сайте стамбульской команды.

В опубликованном заявлении руководство выразило благодарность известному специалисту за его работу и пожелало успехов в дальнейшей карьере, однако конкретных причин столь резонансного решения озвучено не было. Таким образом, сотрудничество «Фенербахче» и именитого португальца, начавшееся всего несколько месяцев назад, завершилось раньше ожидаемого.

Отставка последовала на фоне неудачи клуба в еврокубках. «Фенербахче» рассчитывал пробиться в основной этап Лиги чемпионов, однако в раунде плей-офф квалификации уступил лиссабонской «Бенфике». Итоговое поражение по сумме двух встреч стало серьезным ударом по амбициям клуба, который этим летом активно усиливал состав и открыто заявлял о высоких целях как на внутренней, так и на международной арене.

Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче» в июне 2024 года и сразу вызвал огромный интерес не только в Турции, но и за ее пределами. Легендарный тренер, ранее работавший с такими клубами, как «Порту», «Челси», «Реал», «Интер» и «Манчестер Юнайтед», должен был привнести в турецкий футбол свой опыт и харизму. Под его руководством «канарейки» уверенно провели сезон на внутренней арене, завершив чемпионат Турции на втором месте.

Однако, несмотря на серебро Суперлиги и конкурентную игру, болельщики и руководство ожидали большего. Основная задача, связанная с выходом в Лигу чемпионов, выполнена не была, а это серьезно повлияло на имидж клуба и его финансовые перспективы. В итоге терпение руководства оказалось недолгим, и уже в августе было принято решение завершить сотрудничество с португальцем.

Увольнение Моуринью стало громким событием, ведь его приход рассматривался как шаг, способный поднять турецкий футбол на новый уровень. Для самого Жозе это еще один эпизод в длинной и насыщенной тренерской карьере, в которой хватает как великих побед, так и болезненных расставаний.

В ближайшее время «Фенербахче» предстоит искать нового наставника, который сможет продолжить борьбу за титул в чемпионате и постарается реализовать амбиции клуба на европейской арене.