Пять клубов интересуются полузащитником «Сити» О’Райли

Дата публикации: 06-09-2025 21:13

Сразу несколько европейских клубов заинтересовались молодым талантом Нико О’Райли, который на данный момент выступает за «Манчестер Сити».



Как сообщает ресурс «CaughtOffside», центрального полузащитника хотят подписать «Байер», «Лион», «Ноттингем Форест», «Лидс» и «Брайтон». Ожидается, что активные действия со стороны этих команд могут последовать уже в зимнее трансферное окно.



Ранее в прессе появилась информация о том, что «горожане» планируют предложить Нико новый контракт. Текущий договор между сторонами истекает летом 2028 года.



Уроженец Манчестера, О’Райли прошел обучение в академии «Сити». В составе первой команды он сыграл 23 матча, где сумел проявить себя, забив пять голов и отдав два результативных паса.



По информации «Transfermarkt», текущая стоимость 20-летнего хавбека составляет 18 000 000 евро.