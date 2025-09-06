Пять клубов интересуются полузащитником «Сити» О’Райли
Сразу несколько европейских клубов заинтересовались молодым талантом Нико О’Райли, который на данный момент выступает за «Манчестер Сити».
Как сообщает ресурс «CaughtOffside», центрального полузащитника хотят подписать «Байер», «Лион», «Ноттингем Форест», «Лидс» и «Брайтон». Ожидается, что активные действия со стороны этих команд могут последовать уже в зимнее трансферное окно.
Ранее в прессе появилась информация о том, что «горожане» планируют предложить Нико новый контракт. Текущий договор между сторонами истекает летом 2028 года.
Уроженец Манчестера, О’Райли прошел обучение в академии «Сити». В составе первой команды он сыграл 23 матча, где сумел проявить себя, забив пять голов и отдав два результативных паса.
По информации «Transfermarkt», текущая стоимость 20-летнего хавбека составляет 18 000 000 евро.