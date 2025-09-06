Неймар получит $ 1 млрд в наследство от бразильского бизнесмена

Дата публикации: 06-09-2025 21:13

В футбольном мире разразилась сенсация: анонимный бразильский бизнесмен, которому всего 31 год, решил передать свое состояние в размере одного миллиарда долларов звезде «Сантоса» Неймару. Такую информацию обнародовало издание «Terra».



Источник сообщает, что бизнесмен, не имеющий ни семьи, ни детей, испытывает определенные сложности со здоровьем. Еще в прошлом году он принял решение оформить завещание в пользу любимого футболиста, чье мастерство и игра вызывают у него искреннее восхищение. По его словам, судьба Неймара напоминает ему собственную историю жизни.



Наследство включает в себя не только крупные денежные средства, но и разнообразный портфель активов: элитные объекты недвижимости, успешные инвестиционные проекты и акции ведущих компаний.



Текущий контракт Неймара с «Сантосом» рассчитан до конца года. В этом сезоне на счету 33-летнего форварда 13 встреч (3 гола).