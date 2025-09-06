00:34 ()
СМИ назвали имя полузащитника, которого «Реал» может купить в 2026 году

06-09-2025 21:13

«Реал» планирует заполучить в свои ряды опорника «Штутгарта» в 2026 году. Речь идет об Ангело Штиллере.

Несмотря на слухи о заинтересованности со стороны «галактикос» прошедшим летом, футболист не горел желанием покидать свою нынешнюю команду, о чем информирует портал «Football Espana».

Примечательно, что в это трансферное окно к 24-летнему игроку присматривался «МЮ». Однако в итоге «красные дьяволы» не стали начинать официальные переговоры по его приобретению.

По ходу сезона-24/25 Ангело был задействован в 47 поединках в различных турнирах. В них он стал автором 4 забитых мячей и 11 голевых передач.

Действующий контракт полузащитника со «швабами» рассчитан до 2028 года. Эксперты «Трансфермаркт» оценивают Штиллера в 45 миллионов евро.

