СМИ назвали имя полузащитника, которого «Реал» может купить в 2026 году

Дата публикации: 06-09-2025 21:13

«Реал» планирует заполучить в свои ряды опорника «Штутгарта» в 2026 году. Речь идет об Ангело Штиллере.



Несмотря на слухи о заинтересованности со стороны «галактикос» прошедшим летом, футболист не горел желанием покидать свою нынешнюю команду, о чем информирует портал «Football Espana».



Примечательно, что в это трансферное окно к 24-летнему игроку присматривался «МЮ». Однако в итоге «красные дьяволы» не стали начинать официальные переговоры по его приобретению.



По ходу сезона-24/25 Ангело был задействован в 47 поединках в различных турнирах. В них он стал автором 4 забитых мячей и 11 голевых передач.



Действующий контракт полузащитника со «швабами» рассчитан до 2028 года. Эксперты «Трансфермаркт» оценивают Штиллера в 45 миллионов евро.