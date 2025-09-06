00:34 ()
Алаба отреагировал на слухи об уходе из «Реала»

Дата публикации: 06-09-2025 21:13

Давид Алаба прокомментировал появившиеся слухи о его возможном уходе из стана «Реала». Недавно в СМИ появилась информация о заинтересованности турецкого «Фенербахче» в услугах 33-летнего защитника.

«Я уже давно в футболе, и подобные слухи – часть моей повседневной жизни. К счастью, я не придаю им большого значения. Эти новости меня только повеселили, потому что не имеют ничего общего с реальностью. Все это выдумки», - цитирует Алабу портал «The Touchline».

Центрбек присоединился к «Реалу» в летнее трансферное окно 2021 года. С тех пор он провел 116 матчей, отметившись 5 забитыми мячами и 9 ассистами.

Контракт австрийца с клубом Ла Лиги в силе до лета 2026 года. Рыночный ценник на Алабу равняется 6 млн евро.

