Клуб АПЛ хотел купить Сперцяна в последние часы трансферного окна

Дата публикации: 06-09-2025 21:13

По информации «Чемпионата», «Лидс Юнайтед» пытался провернуть переход хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на флажке трансферного окна в Англии, которое закрылось 2-го сентября.



Источник, осведомленный о ситуации, сообщил, что за 90 минут до окончания срока регистрации новичков «павлины» вышли на контакт с игроком и его агентами. Английская сторона была готова выплатить «Краснодару» компенсацию в размере 15 млн евро. Однако из-за ограниченного времени на принятие решения официальное предложение так и не было отправлено. Не исключено, что «Лидс» возобновит интерес к игроку сборной Армении в зимнее трансферное окно.



В текущей кампании Сперцян выходил на поле в 11 матчах (5 забитых мячей, 8 результативных передач).



Согласно оценкам аналитиков портала Transfermarkt.de, 25-летний атакующий полузащитник стоит € 25 млн. Трудовой договор Эдуарда с «быками» действует до конца сезона.