В ЦСКА сообщили, что Глебов пропустит около месяца из-за травмы

Дата публикации: 06-09-2025 21:13

Крайний нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов травмировал бедро во время товарищеского поединка против сборной Иордании, завершившегося нулевой ничьей. Для 19-летнего футболиста эта игра стала дебютной на уровне национальной команды – он появился на поле на 61-й минуте.



Как сообщает пресс-служба «армейцев», после возвращения в расположение ЦСКА и прохождения медицинского обследования стало известно, что восстановление займет порядка 3-4 недель. Клуб пожелал своему подопечному скорейшего выздоровления.



В сезоне-2025/26 Глебов зарекомендовал себя как один из лидеров «красно-синих», приняв участие в 11 матчах, записав на свой счет 4 мяча и 2 голевых паса.



Кирилл связан контрактом с ЦСКА до 2027 года, а его рыночная стоимость, по версии «Transfermarkt», оценивается в 1,5 миллиона евро.



7 сентября российской сборной под управлением Валерия Карпина предстоит померяться силами с Катаром.