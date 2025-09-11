Почему Челси — теневой фаворит в битве за чемпионство

Дата публикации: 11-09-2025 12:14

Большая перестройка в Ливерпуле, смена поколений в Манчестер Сити и трофейная засуха Арсенала открывают окно возможностей в борьбе за титул АПЛ для других клубов. Эксперты глобальной беттинговой компании 1xBet оценили перспективы Челси в новом сезоне и рассказали, почему команда Энцо Марески может стать главным открытием кампании 2025/2026.

The Blues усилили проблемные позиции

В прошлом сезоне Николас Джексон был почти безальтернативной опцией на позиции центрального нападающего. Часто Челси проигрывал матчи и терял важные очки из-за низкой реализации сенегальца. При этом его вспыльчивость и отсутствие дисциплины стали основной причиной мигрени Энцо Марески. Чего только стоит бессмысленное удаление Джексона в ключевой игре против Ньюкасла, которое едва не разрушило надежды «Синих» на выход в Лигу чемпионов.

В летнее трансферное окно Челси усилил проблемную позицию сразу двумя новичками — Лиамом Делапом из Ипсвича и Жоао Педро из Брайтона. Примечательно, что в прошлом сезоне они забили больше Николаса, выступая за менее статусные клубы.

После прихода в клуб Тодда Боэли подписание новых игроков в большом количестве стало для Челси традицией, но этим летом удалось провести сбалансированную кампанию.

Кроме трансферов двух нападающих, «Синие» усилили фланги атаки, купив из Палмейраса талантливого бразильца Эстевао и одного из лидеров Боруссии Дортмунд — Джейми Гиттенса. Также Челси выиграл борьбу за защитника Йоррела Хато: ему всего лишь 19 лет, а он уже дебютировал за сборную Нидерландов и сыграл более 100 матчей за Аякс.

Зрелищные команды выигрывают матчи, а прагматичные — титулы

Опыт прошлого сезона показал, что Энцо Мареска — хороший стратег и знает, как показывать результат на дистанции. Возможно, его команда не демонстрировала зрелищную игру в каждом поединке, но зато побеждала на классе даже в тех матчах, где соперник выглядел лучше.

Эталонную выдержку и холодный расчет Челси показал и на главном турнире этого лета, который проходил в США. Пока ПСЖ превращал каждый свой матч в яркий перформанс, влюбляя болельщиков в стиль Луиса Энрике, «Синие» со скрипом продвигались по турнирной сетке.

В финале Челси сенсационно разгромил парижан со счетом 3:0 и выиграл трофей. Футболисты лондонского клуба сумели сохранить свежесть до решающего поединка и показали хорошо организованный интенсивный прессинг, который стал болевой точкой лучшей команды Европы.

Челси — одна из самых молодых команд в АПЛ

Средний возраст «Синих» — всего 23,5 года и это один из самых низких показателей лиги. Если говорить о главных ветеранах основного состава, то это 27-летние Роберт Санчез и Марк Кукурелья. В то время как у соперников на лидирующих ролях остаются более возрастные Мохаммед Салах, Вирджил Ван Дейк и Илкай Гюндоган.

При этом молодость футболистов Челси точно не является показателем нехватки опыта. Чего только стоят Коул Палмер и Мойсес Кайседо, сыгравшие почти по 150 матчей в АПЛ, заслужив статус одних из лучших футболистов планеты на своих позициях.

Также скрытым преимуществом Челси станет КАН, который состоится в разгар Boxing Day. Ливерпуль потеряет Мо Салаха, Манчестер Сити — Омара Мармуша, а от лондонцев на этот турнир поедет только Николас Джексон, который и так, скорее всего, лишится места в основном составе лондонского клуба.

