5 топ-производителей футбольной экипировки, о которых вы никогда не слышали

Дата публикации: 16-09-2025 00:26

Футбольная форма – это не только одежда и важный элемент маркетинга, но и часть истории великих команд. Глобальная беттинговая компания 1xBet рассказывает о пяти нетрадиционных производителях экипировки, которые оставили свой след в игре №1.

Admiral

В 1970-х годах Admiral совершил революцию в дизайне футбольной формы. Вместо типичных для того времени однотонных футболок бренд начал производить яркие комплекты с полосами и вставками. Также Admiral первым додумался разместить на форме логотип клуба. В экипировке английского бренда на поле выходили сборные Англии и Бельгии, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Вест Хэм, Лидс и даже Нью-Йорк Космос времен Франца Беккенбауэра.

Levi’s

Нет, это не то, о чем вы подумали — неожиданный гость в мире спорта не выпускал джинсы с футбольными логотипами. Однако в свое время Levi’s сделал форму для сборной Мексики к чемпионату мира 1978 года в Аргентине. На том мундиале «Трехцветные» проиграли все три матча с общим счетом 2:12, а гигант моды решил, что этот случай станет исключением, а не началом большого пути в мире футбола.

Emporio Armani

Еще более необычный пример коллаборации футбола и моды. Летом 2021 года Наполи заключил контракт с EA7 – спортивным брендом Armani. До этого дом моды шил только классические костюмы для сборной Италии и Ливерпуля в финале Кубка Англии-1996. Коллаборация с Emporio Armani сработала - с 2021 года Наполи дважды становился чемпионом Италии. Мы ни на что не намекаем, но некоторые клубы могут взять эту идею на заметку.

Erreà

Итальянская компания одевала Парму в ее золотые годы, сборную Исландии на Евро-2016 и чемпионате мира-2018, а также Дженоа, Мидлсбро, Аталанту, Брайтон, команды из Испании, Франции и Нидерландов. Бренд до сих пор ведет активную деятельность, но воспринимается как нишевый игрок, ориентированный на индивидуальный подход.

Hummel

Датская компания была основана в 1923 году и спустя более чем 100 лет ее шевроны со стрелками побывали на форме сборной Дании, которая стала чемпионом Европы-1992, а также Реала, Астон Виллы и многих других команд. Несмотря на славное прошлое, сегодня бренд в основном ассоциируется с футбольными клубами из скандинавских стран и непримечательными представителями других европейских чемпионатов, а также одевает гандбольные и киберспортивные команды. Если вы собираете футболки, обязательно присмотритесь к форме сборной Дании последних лет – она минималистичная, но очень стильная.

