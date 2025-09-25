Бразилия – Польша: начало легенды «Селесао»

Дата публикации: 25-09-2025 17:46

Сборная Бразилии – единственная участница всех финальных турниров чемпионатов мира по футболу. Однако первые в истории мундиали прошли для команды неудачно: в 1930-м году команда не смогла преодолеть групповой этап, а в 1934-м уступила в 1/8 финала Испании.

Чемпионат 1938-го года во Франции принес бразильцам первый успех – бронзовые медали. Именно с этого турнира началось восхождение «Селесао» к мировой славе, а ключевым моментом стал легендарный матч 1/8 финала против Польши. В очередном историческом обзоре 1xBet мы расскажем об этом событии.

Основные события игры

К началу матча 5 июня погода в Страсбурге была крайне переменчивой. Дождь к концу первого тайма перешел в настоящий ливень, превратив поле в болото. Но даже такие условия не смогли остановить две атакующие команды.

Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу Бразилии. Голы за «Селесао» забили Леонидас, Ромеу и Перасио, а у поляков ударом с пенальти отличился Шерфке. Казалось, бразильцы полностью контролируют ход игры, но польская команда не собиралась сдаваться.

Поле стало почти непроходимым, но именно в этих условиях польский форвард Эрнест Вилимовский начал творить чудеса. К исходу часа он отличился еще дважды и сравнял счет, а когда Перасио забил свой второй мяч, Вилимовский отличился снова и перевел игру в дополнительное время.

И Эрнест снова забил, но уже после того, как Леонидас отправил два мяча в ворота польской сборной. Перестрелка выдающихся форвардов закончилась победой поляка со счетом 4:3, но сама игра принесла победу южноамериканцам – 6:5.

Легенды вокруг героев матча

Говорят, что во время одного из своих голов Леонидас потерял бутсу в грязи, но, несмотря на это, продолжил движение и забил босиком. Однако, как выяснилось позже, форвард просто перешнуровывал бутсы, когда мяч неожиданно оказался у него. Леонидас пробил по воротам, забил и лишь после этого закончил шнуровать обувь. Вилимовскому нередко приписывали все 5 голов команды в той встрече. Но не он бил пенальти в первом тайме – просто не все поверили, что такой бомбардир мог отдать это право кому-то другому.

После оккупации Польши во время Второй мировой войны Вилимовский выступал за немцев, и многие поляки не простили ему этого шага. После войны футболист остался в Германии и мечтал попасть на победный чемпионат мира 1954-го года, но тренер Зепп Гербергер не взял его в команду.

Рекорды и значение игры

Побить рекорд Вилимовского по количеству голов в одном матче мундиаля удалось только в 1994-м году – тогда Олег Саленко отличился 5 раз в игре с Камеруном. У самого матча Бразилия-Польша – второе место в истории турнира по количеству голов: больше было забито только в четвертьфинале чемпионата мира 1954 года, когда Швейцария проиграла Австрии со счетом 5:7.

Но главное наследие матча в Страсбурге – это первое явление футбольному миру уникального атакующего стиля сборной Бразилии, основанного на индивидуальном мастерстве и импровизации. Это был важный шаг к формированию того Joga Bonito, который впоследствии стал символом бразильского футбола для нескольких поколений болельщиков.

Также игра стала ярким примером невероятной воли к победе и упорства. Обе команды демонстрировали настоящий спортивный характер и не сдавались до самого конца, несмотря на сложные условия и постоянно меняющийся счет. Тем более ценной оказалась победа Бразилии: команда поверила в себя, обыграла в 1/4 финала Чехословакию, а затем выиграла бронзовые медали турнира. Возможно, если бы не тренерское решение предоставить отдых Леонидасу в полуфинале с Италией, «Селесао» выиграли бы свой первый титул еще тогда – за 20 лет до знаменитого триумфа в Швеции.

