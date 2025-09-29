Главные транжиры: 5 футбольных клубов, которые спалили рынок летом-2025

Дата публикации: 29-09-2025 18:10

Летнее трансферное окно снова стало пиршеством для больших денег. Европейский футбол закрыл сделки 1 сентября, и главным «кассовым аппаратом» снова оказалась Англия: клубы АПЛ угрохали более 3,5 млрд евро. Причём весь топ-5 по тратам — исключительно английский.

А теперь — к тем, кто выкинул на рынок самые внушительные суммы.

«Ливерпуль» — 483 млн евро

Мерсисайдцы включили режим монстра и обновили состав почти с нуля. За лето они подписали 15 игроков, но три сделки стали символом трансферной кампании:

Александр Исак — 145 млн. Швед, наколотивший 44 мяча за два прошлых сезона АПЛ, теперь главный наконечник «Ливерпуля».

Флориан Виртц — 125 млн. Немецкий талант должен стать связующим звеном центра поля и мозгом атак.

Юго Экитике — 95 млн. Француз расцвёл во Франкфурте, забив в кампании-2024/2025 22 гола в 48 играх. Теперь он готов доказать, что может быть не «планом Б», а лидером.

«Челси» — 328,2 млн евро

Победители Клубного ЧМ выгнали 23 футболистов и привели 25 новых. Массовая ротация, но и пара жирных подписаний:

Жоао Педро — 63,7 млн. Бразилец уже начал забивать и быстро влился в основу.

Джейми Гиттенс — 56 млн. Потерялся в «Боруссии» после смены тренера, но «Челси» верит в его креатив и укрепил им левый фланг.

«Арсенал» — 293,5 млн евро

Три года подряд второе место? Для Артеты это оскорбление. Руководство пошло навстречу и выделило почти 300 млн на усиление.

Первым пришёл Мартин Зубименди — один из лучших опорников в мире, цемент в центре поля. Он обошёлся лондонцам в 70 млн евро. Также за 69,3 млн они приобрели монстра атаки, Виктор Дьокереша (54 мяча в 51 матче прошлого розыгрыша), хавбека Эберечи Эзе за 69,3 млн и вингера Нони Мадуэке за 56 млн.

«Ньюкасл» — 289 млн евро

«Сороки» после триумфа в Кубке ФА-2024/2025 и выхода в ЛЧ решили укрепиться по максимуму и потратили почти 300 млн евро. Из крупных трансферов — Антони Эланга (61,4 млн) из «Ноттингема», Йоан Висса (57,7 млн) из «Брентфорда», Джейкоб Рэмзи (45,1 млн) из «Астон Виллы» и Малик Тшау (35 млн) из «Милана».

Ситуацию немного огорчила продажа Исака «Ливерпулю». Из-за потери главного бомбардира «Ньюкасл» вынужден был срочно искать замену. В итоге под конец окна команда нашла её в Бундеслиге. Трансфер нападающего Ника Вольтемаде стоил чёрно-белым 85 млн.