Рикардинью завершил карьеру: каким запомнится самый техничный игрок нашего времени

Международный беттинговый бренд 1xBet вспоминает яркий футзальный путь португальского «Волшебника».

Апельсиновый мяч и детское обещание

Рикардо Филипе да Силва Брага родился в небольшом португальском городке Valbom в семье торговца фруктами. В шестилетнем возрасте мальчик страстно увлекся футболом, но его родители не могли позволить себе покупку мяча, поэтому Рикардинью частенько использовал для игры апельсины из отцовской лавки.

Бедность угнетала амбициозного ребенка, и еще в детстве он дал родителям обещание, что станет профессиональным спортсменом и обеспечит своей семье достойную жизнь. Как показало время, слова Рикардо не были пустыми.

Большой футбол - большое разочарование

На заре карьеры Рикардинью мечтал играть в традиционный футбол и даже приходил на просмотр в Порту. Огромный талант паренька тренеры разглядели мгновенно, а вот его антропометрические данные вызвали у специалистов сомнения. В итоге португальца сочли слишком маленьким и щуплым, так что в клубную академию «Драконов» его не приняли. Это стало серьезным жизненным ударом для Рикардинью, но сдаваться он не собирался и в итоге нашел себя в футзале. Его первыми командами были скромные Грамиденсе и Мирамар, а карьеру профессионала Рикардинью начал в Бенфике.

Магический стиль игры

В игру португальца было невозможно не влюбиться – на площадке он демонстрировал настоящее футбольное искусство. Точные удары и филигранные пасы Рикардинью сочетал со зрелищными трюками, из-за чего болельщики прозвали его «Волшебником».

Кумиром детства для португальца был «Зубастик» Роналдо – многие движения, включая каноничные переступы, он перенял от легендарного бразильского форварда. Часто в исполнении Рикардинью можно было увидеть и другой зрелищный финт - «Эластико», который был коронным приемом Роналдиньо. Также «Волшебник» потрясающе исполнял «Радугу», перебрасывая мяч через голову соперника, а затем вколачивая его под перекладину ворот. Технический арсенал португальца был невероятно широким, но больше всего поражала легкость, с которой он выполнял свои фирменные финты. Иногда создавалось впечатление, что он изобретает футбол заново. Словно издеваясь над соперником, он мог продемонстрировать свои высочайший уровень, встав на мяч двумя ногами (!) во время атаки своей команды. Или в три касания забросить мяч за спину огромному защитнику, а затем забить шикарный гол, который станет хитом YouTube. И сделать это не на тренировке, а в игре за сборную Португалии.

Один из лучших в истории

Кроме Бенфики, за свою карьеру Рикардинью успел поиграть в таких командах, как Нагоя Оушенс, Интер Мовистар, Аньер-Вильнев, Пендекар Юнайтед, Рига и Экосити Дженцано. Среди невероятных достижений «Волшебника» – три кубка Лиги чемпионов, 15 побед в национальных чемпионатах, титулы чемпиона мира и Европы в составе сборной Португалии, а также рекордные 6 наград Лучшему игроку мира на Futsal Awards. Рикардинью справедливо признается болельщиками одним из лучших игроков в истории футзала. Многие небезосновательно полагают, что он и вовсе GOAT.

В сердце Рикардинью живет азарт

Потрясающие футбольные навыки - не единственный талант португальца. Рикардинью испытывает огромную страсть к покеру и очень хорош в этой игре. Спортсмен всегда уверенно чувствует себя за столом и обожает использовать блеф, который сам португалец не раз сравнивал с футбольными финтами. За спиной у Рикардинью не один крупный турнир, включая многочисленные соревнования в сети. Если вам тоже нравится покер, заходите в онлайн-казино - здесь вы найдете столы на любой вкус и сможете сыграть с другими соперниками онлайн. Кто знает, возможно, однажды вашим оппонентом станет сам Рикардинью!

Идеальный финал

«Это была красивая история, но уходить нужно вовремя», - такие слова португалец произнес в одном из своих недавних интервью. С годами Рикардинью не растерял страсть к футзалу, однако желание завершить карьеру на пике побудило его повесить бутсы на гвоздь.

В ближайшие годы португалец намерен продолжить работу над развитием своего любимого вида спорта уже в качестве функционера. Главная цель Рикардинью - увидеть футзал в программе Олимпийских игр. Учитывая пробивной характер португальца, его очередная мечта совсем скоро может воплотиться в жизнь.

