5 игроков из Азии, за которыми стоит следить в этом сезоне EPL: версия 1xBet

Дата публикации: 02-10-2025 21:04

Мы подготовили обзор о лучших представителях азиатского региона, выступающих в самой популярной футбольной лиге мира.

Kaoru Mitoma (Брайтон, Япония)

Прошлый сезон стал самым успешным в АПЛ для 28-летнего вингера. В матчах лиги Митома забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Японец стал лучшим игроком Брайтона по оценкам авторитетного портала WhoScored, хотя по количеству результативных действий уступил Жуану Педру, который ушел в Челси. Mitoma также мог покинуть команду – интерес к нему проявляли Бавария, Арсенал и Ливерпуль. Однако техничный японец продолжает играть за Брайтон и остается настоящим кошмаром для любого правого защитника в АПЛ - у футболистов на этой позиции постоянно кружится голова из-за непредсказуемых финтов Kaoru.

Abdukodir Khusanov (Манчестер Сити, Узбекистан)

Еще летом 2023 года этот центральный защитник играл в чемпионате Беларуси, а в январе 2025-го перешел в состав Ман Сити - на тот момент действующего чемпиона АПЛ. Взлет оказался слишком резким: Хусанову оказалось сложно выдерживать скорости лучшей лиги мира и бороться за место в составе с такими мастерами, как Рубен Диаш, Натан Аке и Джон Стоунз. Но узбеку всего 21 год, у него есть время для роста, и уже сейчас, вопреки всем ошибкам, хорошо читает игру и действует на перехватах. Пеп Гвардиола видит в Хусанове потенциал - не зря Мануэль Аканджи и Витор Рейс отправились в аренду, а Абдукодир остался в команде.

Hee-chan Hwang (Вулверхэмптон, Южная Корея)

После ухода Heung-min Son в MLS именно Hwang стал главной корейской звездой в АПЛ. Другое дело, что из-за многочисленных травм 29-летний футболист, забивший 12 голов в сезоне 2023/2024, отличился лишь 2 раза в минувшей кампании. Однако на старте нынешнего сезона Hee-chan Hwang успел забить в матче против Эвертона и готов вернуть свою лучшую форму. Сильная игра корейца очень нужна Вулверхэмптону, который провалил старт АПЛ.

Daichi Kamada (Кристал Пэлас, Япония)

Японский полузащитник в 2025 году помог своей команде выиграть два трофея - Кубок и Суперкубок Англии. У 29-летнего Kamada остался последний сезон контракта с Кристал Пэлас, и игрок намерен побороться за свое место в составе. Daichi получил повреждение на старте сезона, но сразу после возвращения показал высокий класс в игре против Астон Виллы и получил одну из самых высоких оценок в команде.

Ao Tanaka (Лидс Юнайтед, Япония)

В прошлом сезоне японский полузащитник отлично проявил себя в Чемпионшипе. Наградой для Ao Tanaka стал дебют в европейской топ-лиге - ранее он играл только во вторых по рангу дивизионах Англии и Германии, а также в японской J-League. 26-летний футболист оценил уровень АПЛ в матче против Арсенала (0:5), когда соперник преподал урок футбола и для Лидса, и для него самого. Однако в поединке первого тура против Эвертона японец получил достойные оценки. Ao Tanaka известен своим трудолюбием, поэтому ему по силам быстро адаптироваться к требованиям сильнейшей лиги мира.

