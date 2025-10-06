Давид против Голиафа: превью матча Азербайджан - Франция

Дата публикации: 06-10-2025 19:59

10 октября в Париже сборная Азербайджана проведет свой третий поединок в квалификации к чемпионату мира 2026 года. Ничья в матче с Украиной после долгожданного увольнения Фернанду Сантуша воодушевила многих игроков 1xBet, но Франция – это испытание совсем другого уровня.

Чего ждать от Франции

Les Bleus уверенно возглавляют турнирную таблицу, набрав максимум очков в двух стартовых матчах. Их путь начался с уверенной победы над Украиной (2:0), после чего подопечные Дидье Дешама взяли верх над Исландией (2:1). В каждой из этих игр отметился голами Килиан Мбаппе, который этой осенью блистает в составе мадридского Реала.

Но Мбаппе – далеко не единственный игрок мирового уровня в распоряжении Дешама. Даже отсутствие травмированного обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле не скажется на уровне атаки команды. Чего только стоят его молодые партнеры по ПСЖ – Брадли Баркола и Дезире Дуэ. Также в атаке у Франции есть Майкл Олисе, Маркюс Тюрам и другие звезды европейского футбола. С таким подбором исполнителей Дешам привык побеждать в каждом матче.

Есть ли шансы у Азербайджана?

Сборная Азербайджана занимает последнее место в группе. Каждая игра для команды Айхана Аббасова – возможность доказать, что стартовый разгром от Исландии был случайностью. Конечно, от Азербайджана в последнюю очередь ждут победы в выездной игре с Францией, но почему бы болельщикам не поверить в чудо?

В матче с финалистом последнего чемпионата мира азербайджанцы будут строить свою игру от обороны, пытаясь сдержать натиск соперника и дождаться своего шанса в контратаке. Эта тактика уже сработала против украинцев, и она тем более будет оправданной в матче против Мбаппе и компании.

История личных встреч

За всю историю команды встречались лишь дважды. Было это в рамках отборочного турнира к Евро-1996, и оба матча принесли победу Франции. В 1994 году французы одержали победу со счетом 2:0 в Баку, а в 1995-м состоялась игра, которую азербайджанская пресса назвала «Осерской трагедией».

Les Blues разгромили соперника со счетом 10:0 и на тот момент это была их крупнейшая победа в истории (в 2023 году Гибралтар дал забить себе 14 голов и обновил рекорд). Для Азербайжана этот результат до сих пор остается самым крупным поражением. Тот отборочный турнир был дебютным для «Милли», но ни этот факт, ни класс соперника, в составе которого играли будущие чемпионы мира, не мог оправдать такой исход. Среди участников матча в Осере был и Дидье Дешам – нынешний тренер сборной Франции провел на поле все 90 минут.

Франция – явный и безоговорочный фаворит, однако чудеса в футболе случаются. После смены тренера и ничьей с Украиной сборная Азербайджана должна быть более уверенной в своих силах, а желание проявить себя в битве с одной из сильнейших сборных мира станет дополнительной мотивацией для игроков.

