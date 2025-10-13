Лучший результат Сент-Этьена в еврокубках

Дата публикации: 13-10-2025 16:59

Футбольный клуб Сент-Этьен является одним из самых титулованных во Франции. В его активе 10 побед в Лиге 1, 6 Кубков и 5 Суперкубков страны. Были времена, когда его называли национальным гегемоном, однако из-за длительных внутренних проблем команда потеряла былой статус, и в наши дни выступает во втором по значению дивизионе – Лиге 2. Если вы верите, что “зеленые” все же вернут былые показатели, то делайте 1xBet ставки на спорт.

Сент-Этьен имеет запоминающиеся достижения на европейской арене. В сезоне 1975-76 он стал финалистом ЛЧ и остался в шаге от трофея. На протяжении того розыгрыша его оппонентами стали:

датский КБ;

шотландский Глазго Рейнджерс;

украинский Динамо Киев;

нидерландский ПСВ;

немецкая Бавария.

Никто не сомневался, что в первом раунде французы с легкостью переиграют скромный КБ. Так и произошло: оба матча завершились в пользу “зеленых” со счетом 0:2 и 1:3. С внушительным общим результатом 1:5 коллектив прошел дальше. Попробуйте скачать 1хБет, чтобы ставить на розыгрыш ЛЧ наших дней.

Каким был путь к финалу

Во втором раунде Сент-Этьену достался сильный Глазго Рейнджерс. Он уже доходил до полуфинала ЛЧ, а в 1972 году завоевал Кубок обладателей кубков. Однако эксперты считали, что французы способны на прорыв даже в такой паре. Первый матч закончился их уверенной победой со счетом 2:0. Во второй игре “зеленые” позволили оппоненту забить гол престижа, однако выиграли 2:1. Делать в 1xBet ставки на спорт может любой болельщик, который любит анализировать такие матчи.

В четвертьфинале французскую команду ждал один из самых сильных участников той ЛЧ – Динамо Киев. Коллектив под руководством легендарного Валерия Лобановского годом ранее выиграл Кубок обладателей кубков и обладал невероятным составом – Блохин, Мунтян, Онищенко. Первая встреча закончилась уверенной победой киевлян 2:0. Казалось, что отыграться в такой ситуации нельзя, однако камбэк “зеленых” 3:0 вошел в историю мирового футбола. Делай ставки на футбол 1xBet, чтобы первым быть свидетелем подобных событий.

Нидерландский ПСВ стал соперником Сент-Этьена в полуфинале. 70-е годы для него были настоящей “золотой эрой”, поэтому аналитики не могли определить явного фаворита пары. Игра на поле родной страны поддержала боевой дух “зеленых”, поэтому в первой встрече они победили 1:0. Ответный матч соперники провели на равных, однако пришли только к безголевой ничьей и с минимальным перевесом французы отправились в финал. Скачай приложение от 1хБет и ставь на повторение такого достижения.

В решающем раунде Сент-Этьен столкнулся с непреодолимой задачей – обыграть двухкратного победителя и действующего чемпиона ЛЧ, Баварию. Тот матч стал драмой для французов – оба голевых момента “зеленых” закончились ударом в перекладину. Поэтому со счетом 1:0 кубок достался Баварцам. Но результат Сент-Этьена был лучшим для французского футбола до 1993 года, когда Марсель все же выиграл главный еврокубок. На футбольных ставках в 1xBet выбирай любой коллектив, представляющий спорт Франции.