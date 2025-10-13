Первый Кубок Англии в активе Кристал Пэлас

Дата публикации: 13-10-2025 08:30

История английского футбольного клуба Кристал Пэлас началась в далеком 1905 году. Однако за все время своего существования “орлам” удалось лишь добиться статуса крепкого середняка. Их высшим результатом в АПЛ является третье место в сезоне 1990-91. Помимо этого команда дважды выигрывала Чемпионшип – второй по значимости дивизион страны. Делай ставки на спорт в Таджикистане сегодня на все перечисленные соревнования.

В сезоне 2024-25 в истории клуба настал сенсационный период – он стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В Кубке Кристал Пэлас дважды доходил до финала – в 1990 и 2016 годах. Поэтому та победа стала праздником для болельщиков “орлов”. На протяжении розыгрыша соперниками команды стали:

Стокпорт Каунти;

Донкастер Роверс;

Миллуолл;

Фулхэм;

Астон Вилла;

Манчестер Сити.

Если болеешь за один или несколько клубов из этого списка, стоит скачать 1xBet на Андроид – так ты сможешь быстро получать новости и делать ставки на любые события.

Как “орлы” прошли путь к трофею

В третьем раунде Кристал Пэлас играл со вполне проходным соперником – Стокпорт Каунти из Лиги 1. Уже на 4-й минуте команда из Кройдона открыла счет, который сумела удержать до финального свистка. Так с победой 1:0 “орлы” отправились в четвертый раунд. Там ему снова достался представитель третьего дивизиона Англии, Лиги 1 – Донкастер Роверс. В том матче победа Кристал Пэлас была уже более уверенной – 2:0. Сегодня на спортивных ставках в Таджикистане прогнозируй такие итоги в линии и лайве.

В пятом раунде “орлы” получили уже более опасного соперника – Миллуолл. Он выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе, поэтому привык к более высокому уровню конкуренции. Несмотря на удаление вратаря уже на 8-й минуте Миллуолл пытался сражаться. Однако Кристал Пэлас завоевали уверенную победу 3:1. Делай ставки футбол, если любишь наблюдать за противостоянием таких пар.

В пятом раунде команду из Кройдона ждал Фулхэм – команда с опытом выступлений как в главных турнирах Англии, так и в еврокубках. Поэтому выигрыш Кристал Пэлас с крупным счетом 3:0 стал приятным сюрпризом для его болельщиков. Команда отправилась в полуфинал, где ей предстояло сыграть с Астон Виллой – семикратным победителем АПЛ, обладателем трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Однако коллектив переживал не лучший период в своей истории, поэтому “орлы” переиграли его со счетом 3:0. Скачай от 1xBet приложение на Андроид, если считаешь, что та победа была не случайной.

Кристал Пэлас в третий раз за свою историю оказался в финале Кубка. Там его ждал 10-кратный победитель АПЛ и 7-кратный обладатель Кубка Англии – Манчестер Сити. Мало кто верил, что “орлы” смогут обойти такого конкурента. Но Дин Хендерсон, вратарь команды, продемонстрировал феерический сейв, а Эберечи Эзе забил единственный гол матча, поэтому со счетом 1:0 Кристал Пэлас забрал трофей. На футбольных ставках делись прогнозами, когда в активе коллектива появится следующая награда.