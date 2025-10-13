Лучший клуб, лучший тренер, лучший игрок: Пари Сен-Жермен - триумфатор сезона 2024-2025!

Дата публикации: 13-10-2025 20:00

Лучший клуб

В 2011 году фонд Qatar Sports Investments пришел в Пари Сен-Жермен, чтобы сделать его лучшим в мире. За эти 14 лет клуб из Парижа стал рекордсменом по титулам чемпиона Лиги 1, однако главной целью оставалась непокоренная Лига чемпионов. ПСЖ был близок к триумфу в 2020 году, но проиграл финал. Также достижениями можно считать выходы в полуфинал в 2021 и 2024 годах.

Пари Сен-Жермен продемонстрировал непреодолимое стремление к большому успеху, способность продолжить путь к цели после болезненных неудач и умение найти правильную стратегию. Все эти качества проявились в том числе в сезоне 2024/2025 - ведь одна из самых молодых команд турнира на основном этапе Лиги чемпионов была близка к вылету, но сумела найти выход из трудной ситуации. С каждым следующим матчем Пари Сен-Жермен приближался к идеальным параметрам футбола. В плей-офф команда одолела Ливерпуль, Астон Виллу и Арсенал, а в финале разгромила Интер со счетом 5:0, и это была самая крупная победа в истории решающих матчей Лиги чемпионов.

В 2025 году ПСЖ выиграл пять трофеев и заслуженно получил награду лучшей команде года.

Лучший игрок

Усман Дембеле стал вторым после Лео Месси игроком Пари Сен-Жермен, которому вручили Ballon d'Or. И первым футболистом, которого признали лучшим за достижения в составе парижского клуба.

Еще в 2015 году Дембеле продемонстрировал свой огромный потенциал в составе Ренна, но только сейчас Усман конвертировал свой феноменальный талант в высочайшую эффективность. В сезоне 2024/2025 Дембеле забил 35 голов и сделал 16 ассистов во всех турнирах - цифры, которые вместе с выигранными трофеями объясняют, почему Ballon d'Or должен был достаться именно ему.

Дембеле стал игроком, который умеет на поле многое и регулярно делает разницу в пользу своей команды.

Лучший тренер

В 2015 году Луис Энрике выиграл 5 трофеев с Барселоной, в том числе Лигу чемпионов. Однако тогда в распоряжении испанского тренера была целая россыпь великих игроков во главе с Лео Месси. В Пари Сен-Жермен перед Луисом Энрике поставили другую задачу: клуб отказался от ставки на класс суперзвезд и решил выстроить проект вокруг молодых амбициозных футболистов. Во втором сезоне менеджер довел до идеала каждый элемент игры и привел ПСЖ к историческому триумфу. Также Луис Энрике нашел правильный подход к Дембеле - ведь Усман под руководством испанца вышел на качественно новый уровень и своими голами обеспечил команде много важных побед.

Награду лучшему вратарю получил бывший игрок Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма, которого отметили в первую очередь за надежную игру в составе парижан.

