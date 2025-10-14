Неудачное выступление Валенсии в Лиге чемпионов 2007-08

Дата публикации: 14-10-2025 08:00

Испания подарила миру множество футбольных коллективов, которые благодаря своему опыту и результатам стали настоящими любимцами публики. Одна из таких команд – Валенсия, которую называют одной из самых результативных и старых представительниц страны. В активе “летучих мышей” 6 побед в Ла Лиге, 8 Кубков и 1 Суперкубок Испании. На других представителей страны делай ставки на 1xbet.tm/ru - букмекерская контора онлайн предлагает регулярные акции, быстрые выплаты и хороший выбор исходов.

Валенисийцы хорошо зарекомендовали себя и в еврокубках: стали финалистом Лиги чемпионов в 2000 и 2001 годах, а в 1980 и 2004 годах стали обладателем Кубка УЕФА. С начала нынешнего столетия Валенсия начала свой подъем после длительного периода неудач. Именно поэтому болельщиков расстроил, но не удивил ее результат в Лиге чемпионов 2007-08. Хотя годом ранее “летучие мыши” дошли до четвертьфинала турнира. Удобная линия ставки на спортивные события позволяет ставить как на фаворитов, так и на аутсайдеров еврокубков.

В предыдущем сезоне валенисийцы заняли четвертую строчку в испанском первенстве. Тот результат позволил им начать розыгрыш ЛЧ с третьего квалификационного раунда, где предстояло сразиться за выход в группу. Там оппонентом “летучих мышей” стал проходной шведский Эльфсборг. Испанцы уверенно переиграли его с двухматчевым счетом 5:1. Букмекерская контора онлайн 1xBet дает ставить на такие результаты сразу после моментальной регистрации.

Матчи в групповой стадии

Жеребьевка определила Валенсию в квартет В. Ей относительно повезло, ведь в той четверке оказались:

английский Челси;

немецкий Шальке;

норвежский Русенборг.

Больше всего шансов на два первых места аналитики отдавали командам из Англии и Испании. Однако Валенсия не смогла воспользоваться своим везением и провалилась в большинстве встреч. Единственную победу 1:0 она завоевала в первом матче против Шальке. На сайте http://1xbet.tm/ru/line/football можно заключать пари на любой исход в будущей игре команды.

Затем для “летучих мышей” началась черная полоса: они проиграли Челси 1:2 и дважды уступили Русенборгу с одинаковым счетом 2:0. А оставшиеся матчи с английским и немецким клубами валенисийцам удалось закончить безголевой ничьей. Поэтому Валенсия получила всего 5 очков, и с последнего места покинула розыгрыш. В линии ставок на спортивные события заключай пари на предстоящие матчи с ее участием.

На третьем месте расположился Русенборг. Он отправился в Лигу Европы, где в одной шестнадцатой финала проиграл Фиорентине. Шальке дошел до четвертьфинала ЛЧ, где минимально уступил Барселоне. А Челси в том сезоне впервые в истории стал финалистом турнира, однако проиграл трофей Манчестер Юнайтед. На 1xBet ставь на турниры с участием всех перечисленных коллективов.