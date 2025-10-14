Жирона раскрыла причины вложения средств в Ваната

Дата публикации: 14-10-2025 20:20

Во вторник клуб Жирона провел пресс-конференцию, на которой руководство не только подтвердило свою поддержку главному тренеру Мичелу, но и подробно разъяснило финансовую стратегию в конце трансферного окна.

Хотя в течение лета клуб держался относительно пассивно на рынке, к завершению трансферного периода были сделаны несколько значимых подписаний. Главным приобретением стал украинский нападающий Владислав Ванат, который перешел из Динамо за сумму в 17 миллионов евро — одна из самых крупных сделок клуба за последнее время.

Генеральный менеджер Жироны, Игнаси Мас-Бага, прокомментировал причины таких затрат и дал представление об общем бюджете клуба на сезон.

«Руководство приняло решение вложить заработанные ранее средства в укрепление состава. Эта инвестиция необходима, чтобы избежать риска понижения в Сегунду, поскольку сохранение места в высшем дивизионе — наш приоритет», — объяснил Мас-Бага.

Он также отметил: «Фонд оплаты труда основной команды на этот сезон составляет порядка 75 миллионов евро. Такие финансовые возможности позволяют нам продолжать усиливать состав и создавать конкурентоспособную команду, способную решать высокие задачи в Ла Лиге».

Таким образом, Жирона подтверждает свои амбиции и готовность к активной работе на трансферном рынке даже в сложные экономические времена, рассчитывая на стабильное выступление в чемпионате и дальнейшее развитие клуба.