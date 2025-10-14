Лауреат «Золотого мяча» может перейти в новый клуб уже этой зимой

Дата публикации: 14-10-2025 20:21

Французский форвард Карим Бензема, в настоящее время выступающий за саудовский клуб «Аль-Иттихад», может в ближайшее время сменить клубную прописку и перейти в турецкий «Фенербахче». Об этом сообщает авторитетный турецкий источник Fotomac.

По данным издания, руководство «Фенербахче» планирует напрямую связаться с представителями 37-летнего опытного нападающего с целью обсуждения условий возможного трансфера. В случае положительного отклика со стороны спортсмена или его окружения, переговоры выйдут на следующий этап, и переход может быть оформлен уже в зимнее трансферное окно. Это позволит команде значительно усилить атакующую линию.

На данный момент в текущем сезоне Карим Бензема провел 4 официальных поединка на клубном уровне, в которых сумел забить 3 мяча, демонстрируя свою высокую результативность и опыт. По оценке популярного международного портала Transfermarkt, рынок футболиста составляет около 7 миллионов евро, что делает его вполне доступным приобретением для «Фенербахче» с учетом амбиций клуба.

Отметим, что Бензема является одним из ярчайших нападающих современности и неоднократно доказывал свой класс. В 2022 году он удостоился престижной награды – «Золотой мяч», подтверждая свое мастерство и статус одного из лучших футболистов мира. Его переход в Турцию может значительно повысить уровень игры «Фенербахче» и привлечь внимание болельщиков по всему региону.