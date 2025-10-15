«Манчестер Юнайтед» предлагает £78 млн за лидера «Ювентуса»

Дата публикации: 15-10-2025 00:35

«Манчестер Юнайтед» проявляет серьёзный интерес к крайнему нападающему «Ювентуса» Кенану Йылдызу и планирует сделать его своей главной трансферной целью в летнее трансферное окно 2026 года. Согласно информации, опубликованной изданием Caught Offside, руководство английского клуба намерено предложить за 20-летнего турецкого форварда сумму в размере £78 миллионов, чтобы опередить конкурентов в борьбе за перспективного игрока.

Однако для осуществления этой сделки «Манчестер Юнайтед» придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией на трансферном рынке. Как отмечает источник, обратить внимание на таланта могут также «Челси» и «Арсенал», которые давно отслеживают выступления молодого футболиста и готовы побороться за его подписание. Интерес со стороны ведущих клубов Английской премьер-лиги обусловлен впечатляющими показателями Кенана Йылдыза в текущем сезоне.

В сезоне 2024/25 турецкий вингер уже успел провести 12 матчей во всех соревновательных турнирах за «Ювентус». За это время талантливый нападающий отметился пятью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач, продемонстрировав высокий уровень игры и эффективность в атакующих действиях команды. Неудивительно, что его считают одним из самых многообещающих молодых футболистов Европы.

Стоит отметить, что действующий контракт Кенана Йылдыза с туринским клубом рассчитан до лета 2029 года, что даёт «Ювентусу» серьёзные позиции на переговорах по возможному трансферу. Кроме того, по данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сейчас оценивается в €75 миллионов, что свидетельствует о его высокой ценности на европейском рынке. Исходя из этого, предстоящая борьба за подписание молодого таланта обещает быть особенно жаркой и напряжённой среди топ-клубов Англии.