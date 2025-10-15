«Реал» рассчитывает на возвращение Карвахаля и Трента к «эль класико»

Дата публикации: 15-10-2025 00:38

Медицинская команда мадридского «Реала» с осторожным оптимизмом наблюдает за восстановлением двух ключевых правых защитников — Даниэля Карвахаля и Трента Александер-Арнольда. По информации авторитетного источника The Athletic, в клубе надеются, что оба футболиста успеют набрать необходимую физическую форму к важному поединку десятого тура испанской Ла Лиги против «Барселоны». Матч, который может повлиять на расстановку сил в турнирной таблице, должен пройти 26 октября.

Причиной отсутствия Карвахаля является травма икроножной мышцы, полученная им во время напряжённого мадридского дерби против «Атлетико». Его отсутствие стало заметной потерей для оборонительной линии «Реала». Что касается Трента Александер-Арнольда, то он выбыл из строя после повреждения подколенного сухожилия, которое получил в матче Лиги чемпионов против французского клуба «Марсель». Оба защитника уже проходят интенсивные процедуры восстановления и показывают положительную динамику, однако окончательное решение о их участии в Эль Класико будет принято медицинским штабом незадолго до встречи.

В то же время, по сообщению испанских СМИ, Антонио Рюдигер и Ферлан Менди точно не смогут помочь своей команде в матче с «Барселоной». Оба игрока продолжают реабилитацию после травм бедра, и сроки их возвращения пока остаются неопределёнными. Таким образом, перед тренерским штабом «Реала» стоит непростая задача — оптимально укомплектовать защитную линию к столь важной игре.

В целом, предстоящий матч между «Реалом» и «Барселоной» обещает быть крайне интересным и напряжённым, особенно если Карвахаль и Александер-Арнольд успеют восстановиться. Их возвращение может существенно усилить позиции мадридского клуба в одном из самых принципиальных противостояний сезона.