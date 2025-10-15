Россия разгромила Боливию, забив три безответных мяча

Дата публикации: 15-10-2025 00:39

Завершился товарищеский матч между национальными сборными России и Боливии. Российская команда одержала уверенную победу, разгромив соперника со счётом 3:0. Поединок проходил на современном стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина», расположенном в Москве. Главным судьёй встречи выступил Никола Дабанович, представляющий Черногорию.

С первых минут российского коллектива было видно желание добиться положительного результата. Уже на 18-й минуте встречи Лечи Садулаев воспользовался своим шансом и открыл счёт, порадовав российских болельщиков. Не сбавляя темп, хозяева поля к концу первого тайма смогли удвоить преимущество: на 43-й минуте отличился Алексей Миранчук, отправив второй мяч в ворота Боливии. Во втором тайме подопечные тренерского штаба России продолжили контролировать игру и ещё раз поразили ворота соперника — на 57-й минуте забитым мячом отметился Иван Сергеев.

Стоит отметить, что в последних четырёх встречах сборная России демонстрирует отличную игровую форму и уверенность в своих силах. За этот период российская команда трижды одержала победу и лишь один раз завершила матч ничьей. В частности, одинаковым счётом 4:1 были обыграны сборные Катара и Беларуси, а также была зафиксирована победа над иранской командой с результатом 2:1. Единственный матч, который завершился без забитых голов — ничья со сборной Иордании (0:0). Такой успешный отрезок позволяет надеяться, что российская команда продолжит радовать своих болельщиков зрелищной и результативной игрой в будущих встречах, укрепляя свои позиции на международной арене.