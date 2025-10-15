Катарская сборная под руководством Лопетеги пробилась на чемпионат мира-2026

Дата публикации: 15-10-2025 00:39

Национальная команда Катара успешно обеспечила себе участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, добившись победы над сборной Объединённых Арабских Эмиратов в домашнем матче заключительного отборочного этапа. Встретившись на поле города Аль-Райян, катарцы проявили характер и одержали важную победу со счётом 2:1, что позволило им опередить соперников и стать обладателями первого места в группе А отборочного цикла.

Героем матча стал Буалем Хухи, открывший счёт на 49-й минуте встречи после уверенной комбинации у ворот соперника, а уже на 74-й минуте преимущество своей команды закрепил Педру Мигел, что фактически предопределило итог поединка. Гости из ОАЭ смогли ответить только в компенсированное время: мяч в ворота Катара забил Султан Адиль Аламири на 90+8-й минуте. Стоит отметить, что хозяева вынуждены были доигрывать встречу вдесятером после удаление Тарека Салмана на 89-й минуте за грубое нарушение правил.

Таким образом, под руководством именитого испанского тренера Хулена Лопетеги сборная Катара набрала четыре очка и заняла верхнюю строчку таблицы группы А, гарантировав участие на грядущем мировом первенстве, которое пройдет в США, Канаде и Мексике. Напомним, на предыдущем чемпионате мира Катар принимал игры в качестве страны-хозяйки, однако теперь команда пробилась на турнир исключительно по спортивному принципу, доказав свой класс на поле.

Второе место в группе А заняла команда ОАЭ, которая ещё сохраняет шансы выйти на ЧМ-2026 — сборная продолжит борьбу в стыковых матчах. Третьей финишировала команда Омана, заработав только одно очко в группе.

На текущий момент уже известны имена 24 сборных, которые получили путёвки на чемпионат мира: это Австралия, Парагвай, Колумбия, Эквадор, Бразилия, Уругвай, США, Марокко, Мексика, Тунис, Египет, Канада, Алжир, Япония, Гана, Кабо-Верде, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Иордания, Южная Корея, ЮАР и, конечно же, Катар. В этом грандиозном футбольном турнире примут участие сразу 48 национальных команд, что делает ЧМ-2026 рекордным по числу участников и обещает множество ярких моментов для всех поклонников футбола.