Испания всухую победила Болгарию и одержала четвёртую победу подряд в отборе ЧМ-2026

Дата публикации: 15-10-2025 00:42

На стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде прошёл матч 4-го тура группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором сборная Испании уверенно победила Болгарию со счётом 4:0.

Уже с первых минут испанцы демонстрировали своё превосходство, контролируя мяч и активно продвигаясь к воротам соперника. Главным героем встречи стал Микель Мерино, который оформил дубль, забив голы на 35-й и 57-й минутах. Благодаря настойчивости хозяев поля, на 79-й минуте случился автогол — мяч в свои ворота отправил Атанас Чернев. Окончательный счёт установил Микель Оярсабаль, реализовав пенальти на 90+2 минуте встречи.

Эта победа стала уже четвёртой подряд для подопечных Луиса де ла Фуэнте, причём все они завершились без пропущенных мячей. Таким образом, сборная Испании крепко закрепилась на первой строчке в группе Е, пока сборная Болгарии продолжает занимать четвёртую позицию, не набрав ещё ни одного очка.

В пятом туре, который пройдёт 15 ноября, испанцы отправятся в гости к сборной Грузии, а Болгарии предстоит выездной поединок против Турции.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, одержавшая победу на ЧМ-2022. В финале борьбы с Францией основное время закончилось со счётом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась команда Аргентины — 4:2.