Португалия не смогла удержать победу в отборочном матче ЧМ-2026 против Венгрии

Дата публикации: 15-10-2025 00:44

В увлекательном поединке 4-го тура группового этапа европейского отбора на чемпионат мира-2026 сборная Португалии сыграла вничью с Венгрией. Матч проходил на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершился результативной ничьей — 2:2. Обе команды выдали зрелищную игру, подарив болельщикам множество эмоций.

Главной звездой встречи вновь стал 40-летний Криштиану Роналду, оформивший дубль, поразив ворота соперника на 22-й и 45+3-й минутах. Благодаря этим голам португалец довёл свой личный счёт до 948 забитых мячей за карьеру и установил абсолютный рекорд по количеству голов в отборочных турнирах чемпионатов мира — теперь на его счету 41 мяч. За венгров результативными ударами отметились Адам Салаи (8-я минута) и Доминик Собослаи (90+1).

Под руководством Роберто Мартинеса португальцы сохраняют лидерство в группе Е, имея 10 очков. Венгерская команда, которую тренирует Марко Росси, занимает вторую строчку, набрав 5 очков и продолжает борьбу за выход на чемпионат мира.

В следующем туре, который состоится 13 ноября, Португалия сыграет в гостях с Ирландией, а Венгрия встретится с Арменией на выезде. Ожидается, что обе встречи будут принципиальными и могут повлиять на положение команд в группе.

Напомним, действующим чемпионом мира remains сборная Аргентины, завоевавшая титул на ЧМ-2022, в драматичном финале победив Францию — основное время закончилось 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).