Два гола Ретеги принесли сборной Италии разгромную победу над Израилем в отборе к ЧМ-2026

Дата публикации: 15-10-2025 00:44

В Удине на стадионе «Блюэнерджи» завершился поединок 8-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Италии и Израиля. Итальянская команда уверенно одержала победу со счётом 3:0 на глазах своих болельщиков. За игрой можно было наблюдать в прямом эфире на странице Okko в сервисе «Чемпионат».

Первый гол матча был забит на 45+2-й минуте: нападающий итальянской сборной Матео Ретеги реализовал пенальти и тем самым вывел свою команду вперёд. Во втором тайме на 74-й минуте Ретеги оформил дубль, упрочив лидерство Италии. Уже в компенсированное время к основному времени встречи защитник Джанлука Манчини поставил точку в поединке, забив третий гол и сделав счёт крупным.

Следующий матч в отборочном турнире сборная Италии проведёт против сборной Молдавии 13 ноября. Израильская команда также встретится с Молдавией, но их матч состоится 16 ноября.

Напомним, действующим чемпионом мира сейчас является сборная Аргентины. В финале чемпионата мира 2022 года аргентинцы в драматичном поединке встречались с командой Франции: основное время и дополнительное завершились со счётом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).