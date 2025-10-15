Месси организовал молодежный футбольный турнир с участием «Барселоны», «Челси» и «Манчестер Сити»

Дата публикации: 15-10-2025 10:26

Знаменитый аргентинский футболист, нападающий сборной своей страны и американского клуба «Интер Майами», Лионель Месси официально объявил о запуске детско-юношеского футбольного турнира под названием «Кубок Месси». Информацию о создании собственного турнира Месси разместил на страницах в соцсетях, привлекший внимание поклонников футбола со всего мира.

Соревнование пройдёт в Майами с 9 по 14 декабря и обещает стать ярким событием для подрастающих футболистов. Уже подтверждено участие команд до 16 лет (U16) из элитных клубов: «Ривер Плейт», «Ньюэллс Олд Бойз», местного «Интер Майами», испанских грандов «Барселона» и «Атлетико», а также английских топ-команд «Челси» и «Манчестер Сити» и итальянского «Интера». Турнир рассчитан на выявление молодых талантов и обмен футбольным опытом между различными школами мира.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года, а до этого прославился игрой в «Барселоне» и «Пари Сен-Жермен». В каталонском клубе он стал десятикратным чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, трижды побеждал на клубном чемпионате мира. В коллекции Месси — восемь «Золотых мячей». Со сборной Аргентины Лионель добился титула чемпиона мира в 2022 году, дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024), победил в Финалиссиме (2022) и выиграл олимпийское золото в 2008 году.

Новый юношеский турнир под эгидой Месси может стать трамплином для будущих звёзд футбола и важным шагом в развитии детского спорта.