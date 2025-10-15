Sports Illustrated назвал переход Вирца в «Ливерпуль» самым неудачным летним трансфером АПЛ

Дата публикации: 15-10-2025 10:28

Одним из самых обсуждаемых событий летнего трансферного окна в английской Премьер-лиге стал переход талантливого немецкого полузащитника Флориана Вирца из немецкого футбольного клуба «Байер» в английский «Ливерпуль». Сумма этой сделки составила внушительные £ 116 млн, что автоматически сделало Вирца новым рекордсменом среди летних приобретений клуба. Однако, несмотря на столь весомые инвестиции, старт выступления Вирца в Англии оказался далеко не таким ярким, как ожидалось. За первые 10 матчей в составе «Ливерпуля» полузащитнику удалось отметиться лишь одной результативной передачей и не забить ни одного гола. Именно поэтому авторитетное издание Sports Illustrated назвало приобретение Флориана Вирца главным трансферным разочарованием лета среди клубов АПЛ.

Журнал опубликовал собственный антирейтинг десяти худших трансферов между сезонами 2024/2025, которые пока не оправдали ожиданий своих клубов и болельщиков:

Флориан Вирц – перешел из «Байера» в «Ливерпуль» за £116 млн, статистика 0 голов и 1 ассист. Милош Керкез – «Борнмут» → «Ливерпуль» за £40 млн, 0 голов и 0 ассистов. Джейми Гиттенс – «Боруссия» Дортмунд → «Челси» за £51,5 млн, 0+0. Йоан Висса – «Брентфорд» → «Ньюкасл» за £55 млн, 0+0. Александер Исак – «Ньюкасл» → «Ливерпуль» за £125 млн, 1 гол, 1 передача. Джеймс Траффорд – «Бёрнли» → «Манчестер Сити» за £31 млн, 4 пропущенных гола за 4 матча. Жан-Клер Тодибо – «Ницца» → «Вест Хэм» за £32,8 млн, 0+0. Мадс Хермансен – «Лидс» → «Вест Хэм» за £20 млн, 11 пропущенных за 4 игры. Энтони Эланга – «Ноттингем Форест» → «Ньюкасл» за £55 млн, 0+0. Тьерно Барри – «Вильярреал» → «Эвертон» за £27 млн, 0+0.

Стоит отметить, что «Ливерпуль» этим летом установил собственный антирекорд, потратив рекордные £420 млн на новых игроков. Однако многие из приобретённых футболистов пока не смогли в полной мере раскрыть свой потенциал и показать высокий уровень игры, которого от них ждали болельщики и эксперты. Такой рекорд расходов может обернуться чередой разочарований, если тенденция не изменится в ближайшее время.